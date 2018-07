Einer der großen Profiteure der jüngsten Erfolge von Sarepta und Avexis ist Regenxbio. Das Unternehmen selbst bezeichnet sich als "Marktführer für AAV-Therapien". In der Pipeline von Regenxbio schlummern vier potenzielle Gentherapien zur Behandlung der unterschiedlichsten Erkrankungen. Besonders spannend: RGX-314 gegen die altersbedingte Makuladegeneration (AMD), die häufigste Ursache für eine Erblindung. Bis dato nutzen Ärzte unter anderem Lucentis von Novartis sowie Eylea von Bayer zur Therapie der Netzhauterkrankung per Direktinjektion in das Auge. Regenxbio will die Behandlungsform revolutionieren - allerdings ist dies ein langer Weg. Gegen Ende 2018 wird mit Daten der Phase-1-Studie gerechnet.

