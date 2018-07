Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta023/26.07.2018/17:35) - 26.07.2018 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Lifespot Capital AG, Herr Claus-Georg Müller, hat sein Aufsichtsratsmandat am heutigen Tage mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Damit hat sich der Tagesordnungspunkt auf Abwahl des Vorsitzenden erledigt, über den auf der morgigen außerordentlichen Hauptversammlung entschieden werden sollte. Die Neubesetzung des Aufsichtsrats steht bereits auf der Tagesordnung der morgen stattfindenden Hauptversammlung.



