Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer beschlossenen Umstrukturierung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Neuaufstellung im Konzern sei ein weiterer Schritt hin zu einem Wandel der Unternehmensstruktur, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Lichtblick für die nahe Zukunft sei ganz klar die Truck-Sparte, die in der zweiten Jahreshälfte wohl unter anderem von dicken Auftragsbüchern profitieren werde./tih/la Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0221 2018-07-26/19:17

ISIN: DE0007100000