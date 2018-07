The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2018



ISIN Name



AT0000603709 AGRANA BET.AG INH.

BE0003864817 TIGENIX N.V.

FR0010343186 HEURTEY PETROC.INH.EO-,12

USU8038KAG68 SBA COMMUNIC. 17/22 REGS

US7010811013 PARKER DRILLING DL-,1666

XS1261576810 GELDILUX-TS-2015 15/23 B

XS1261577206 GELDILUX-TS-2015 15/23 C