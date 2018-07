Hongkong (ots/PRNewswire) -



MCO-Nutzer können von einem der branchenweit besten Cashback- und Referral-Programme profitieren



CRYPTO.com (http://www.crypto.com), Anbieter einer zukunftsweisenden Zahlungs- und Kryptowährungsplattform, zuvor auch unter dem Namen Monaco bekannt, stellt die folgenden Programme vor:



-Platinum Referral Rewards (https://mco.crypto.com/en/token_rewards.html) - ein einzigartiges Peer Referral Programm mit bis zu 10.000 US-Dollar an Sign-On Bonuszahlungen. Bestehende Karteninhaber erhalten bis zu 25 % aller erhobenen Nettogebühren für die Kryptowährungstransaktionen der geworbenen Freunde.



-Crypto Wallet Cashback (https://mco.crypto.com/en/token_rewards.html) - ein Programm, das bis zu 1 % Cashback-Prämie auf alle Käufe und den Wechsel von Kryptowährungen in der MCO Wallet App bietet.



Kris Marszalek, Mitbegründer und CEO von CRYPTO.com, erklärt: "Wir freuen uns sehr, den Start unserer MCO Rewards Programme ankündigen zu können. Vom heutigen Tag an erhalten unsere Nutzer eine Prämie für jeden Kauf und Wechsel einer Kryptowährung. Das macht die MCO Wallet App zur idealen Plattform für die Durchführung aller Kryptowährungstransaktionen."



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/721534/CRYPTO_MCO_Launch.jpg )



"Dazu können bestehende MCO Visa Platinum Karteninhaber bis zu 10.000 US-Dollar an Sign-On Bonuszahlungen an ihre Freunde weitergeben. Persönliche Empfehlungen haben oft das größte Gewicht, gerade im Bereich der Kryptowährungen. Es gibt keinen einfacheren Weg, neue Nutzer an Kryptowährungen heranzuführen, als mit der neuen MCO App."



Platinum Referral Rewards



Um am Programm teilzunehmen, muss jeder Nutzer zuerst eine MCO Platinum Visa Karte (eine Visa Metal Card ohne Jahresgebühr) beantragen, auf die MCO Token gemäß der gewählten Kartenvariante übertragen werden. Jeder Nutzer kann nun Freunde dazu einladen, die MCO Wallet App zu verwenden und kann ihnen MCO Token mit speziellen Empfehlungslinks zukommen lassen. Nutzer können so bis zu 10.000 US-Dollar an bis zu 100 Freunde vergeben. Das entspricht 100 US-Dollar pro Freund.



Der Empfehlende erhält bis zu 25 % aller Nettogebühren (Netto der Third Party Zahlungs-/Transakionsgebühren), die durch die Krypowährungstransaktionen der geworbenen Freunde anfallen.



Crypto Wallet Cashback



Zusätzlich zu den bis zu 2 % Cashback auf alle Käufe, die sie mit ihrer MCO Visa Karte tätigen, erhalten Nutzer auch bis zu 1 % Cashback auf alle Kryptowährungskäufe oder -wechsel, die sie über die MCO Wallet App tätigen. Derzeit unterstützt die MCO Wallet App vier Kryptowährungen, doch es kommen bald weitere hinzu.



Über CRYPTO.com



CRYPTO.com, Anbieter einer zukunftsweisenden Zahlungs - und Kryptowährungsplattform, zuvor auch unter dem Namen Monaco bekannt, treibt den weltweiten Wandel hin zu Kryptowährungen voran. Zu den Finanzdienstleistungen für Verbraucher unter der Marke MCO zählen die MCO Visa Karte, die MCO Wallet App und der MCO Token. Damit werden Kryptowährungen bald in jedem Portemonnaie zu finden sein. CRYPTO.com hat seinen Hauptfirmensitz in Hong Kong. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte http://www.crypto.com



