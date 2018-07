Heidelberg (ots) - Zwar bringen die bewaffneten Bundespolizisten an Bord den Unternehmen keinen in nüchternen Zahlen messbaren Nutzen. Aber der Imagegewinn durch das Mehr an Sicherheit lässt sich vermutlich gar nicht hoch genug ansetzen - gerade weil die Angst in diesen Zeiten bei vielen unterschwellig mitfliegt. Im Klartext: Die größtenteils aus Steuermitteln finanzierten Sky Marshals sind ein 1a Marketinginstrument für die Airlines.



