Stuttgart (ots) - Die Europäer müssen auf der Hut bleiben und möglichst geschlossen: Trump ist nicht über Nacht zum Freihändler mutiert. Er hält US-Handelsbilanzdefizite für eine Riesenschwäche, die er aufs Äußerste bekämpfen will. Vielleicht sieht er ein, die viel größeren Handelsprobleme mit China am besten mit den Europäern gemeinsam anzugehen. Oder er folgt seinem vertrauten Verhaltensmuster beim Handel: erst weich, dann hart. "Keine Schwäche", twitterte Trump wie zur Erläuterung seines Denkens.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de