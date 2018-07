The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0LY7 DZ BANK IS.C162 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TV5 LB.HESS.THR.CA.TIL.07B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9G9 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9H7 LBBW STUFENZINS 18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9J3 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9K1 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9L9 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA US349553AM97 FORTIS 17/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US45950KCP30 INTL FIN. CORP. 18/23 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US606822AX27 MITSUB. UFJ FIN.18/21FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US74949LAB80 RELX CAPITAL INC. 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US86787EAY32 SUNTRUST BK 18/24 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US91324PCA84 UNITEDHEALTH GRP 12/42 BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBA61 WASTE MGMT INC. 2025 BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBC28 WASTE MGMT INC. 2045 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1860980058 INTL FIN. CORP. 18/23 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1860984803 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS1861206636 GOLDM.S.GRP 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA AGB2 XFRA AT000AGRANA3 AGRANA BET.AG INH. EQ00 EQU EUR Y

CA CC1 XFRA DE000A2DA414 CONSUS R.ESTATE AG NA ON EQ00 EQU EUR Y

CA 6A3A XFRA US05280R1005 AUTOLUS THERAP. SP.ADR/1 EQ00 EQU EUR N

CA 1ON XFRA US2575541055 DOMO INC. CL.B DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA PADA XFRA US7010814082 PARKER DRILLING DL-,1666 EQ01 EQU EUR N

CA 2VB XFRA US74374N1028 PROVENTION BIO DL-,0001 EQ01 EQU EUR N