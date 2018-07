Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum zweiten Quartal von 71 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe bei der Profitabilität enttäuscht, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Gegenwindes von der Kostenseite senkte Liddy seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr./la/he Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0233 2018-07-26/21:49

ISIN: DE000KGX8881