das TecDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und für 3D Machine-Vision-Anwendungen - erweitert die Geschäftsaktivitäten im Bereich Oberflächeninspektion auf die Qualitätskontrolle von lackierten Oberflächen. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf die Applikation dieser Technologie unter anderem in der Automobilindustrie. Ein aktueller Großauftrag in zweistelliger Millionenhöhe bestätigt die erwarteten Umsatzpotenziale dieser strategischen Erweiterung des Inspektionsportfolios. Das auf der Messe AUTOMATICA 2016 erstmalig wieder gezeigte Produkt für Lackinspektion wurde auf den Messen PAINTEXPO 2018 sowie AUTOMATICA 2018 erfolgreich in seiner neuen innovativen Konzeption präsentiert. Dabei adressierte ISRAs Exponat auf der PAINTEXPO insbesondere auch Kunden aus der allgemeinen Industrie. ISRAs Produktinnovation prüft die Lackoberflächen mit auf Robotern installierten Embedded PAINTSCAN-Sensoren. Mit Hochleistungs-LEDs beleuchtete Oberflächen werden mit omni-direktionalen Kameraaufnahmen analysiert, Fehler werden detektiert und klassifiziert. Mit CAD-Modellen vollautomatische generierte Roboterbahnen ermöglichen in Kombination eine signifikante Prozesseffizienz. Zudem verfügt PAINTSCAN über eine integrierte Multi-Kamera- und Multi-Prozessor-Hardwarearchitektur und ist bereits INDUSTRIE 4.0-tauglich ausgestattet. Für die Demonstration des Produkts zur Lackinspektion errichtete ISRA am Standort Darmstadt ein eigenes Technikum, wo zahlreiche Kunden sich bereits von der Systemperformance überzeugt haben. Ausgelegt für Anwendungen in der allgemeinen und der Automobilindustrie - über 300 Linien weltweit - sowie für die Anforderungen der smarten und agilen Produktion erschließt die vollautomatische Lackinspektion bedeutende nachhaltige Umsatzpotentiale für ISRAs weiteres Wachstum. Der aktuelle Auftrag umfasst die Ausstattung von mehreren Linien eines deutschen Premium-Automobilherstellers und wird zu größten Teilen im laufenden sowie kommenden Geschäftsjahr ausgeführt. Für das Gesamtjahr 2017/2018 erwartet das Unternehmen ein profitables Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei weiterhin hohen Ergebnismargen mindestens auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Die internationale Expansion, die Optimierung von operativer Produktivität und Cash-Flow sowie eine starke Marktposition bleiben weiter im Fokus des Managements, um mittelfristig die anvisierte Umsatzdimension von über 200 Millionen Euro zu erreichen. 27.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708545 27.07.2018 CET/CEST

