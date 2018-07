Die Deutsche Bank hat Aixtron nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster habe erwartungsgemäß abgeschnitten, aber den Jahresausblick angehoben und einen Umsatz sowie ein operatives Ergebnis (Ebit) am oberen Ende der eigenen Zielspanne in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die diesbezüglichen Konsensschätzungen lägen allerdings schon etwas höher./gl/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

