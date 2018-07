Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carrefour nach den Zahlen für das erste Halbjahr auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 15,60 Euro belassen. Die Zahlen seien bis auf Frankreich in allen Regionen besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei noch nicht genau abzuschätzen, wie schnell dem Management die Umsetzung seiner Strategie gelingen wird, was einer positiveren Einschätzung des Wertes im Wege stehe./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-27/09:32

ISIN: FR0000120172