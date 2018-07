Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die operative Entwicklung des Ölkonzerns sei trotz der enttäuschenden Quartalszahlen gut und vom Gasgeschäft könnte es in diesem Jahr noch positive Nachrichten geben, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des Aktienrückkaufprogramms und der Stabilisierung des Ölpreises biete die Aktie Potenzial./mf/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-07-27/09:51

ISIN: GB00B03MLX29