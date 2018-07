Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Airbus von 112 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am Vortag vorgelegten Zahlen hätten eine Verbesserung zum ersten Quartal gezeigt, der Ausblick für das Geschäft mit der zivilen Luftfahrt weise auf eine rege Nachfrage hin, schrieb Analyst Zafar Khan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fortschritte auf der Kostenseite sowie höhere Preise dürften dem Gewinn nach oben verhelfen./she/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-07-27/10:03

ISIN: NL0000235190