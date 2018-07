Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Daimler nach den Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Autokonzern habe die Erwartungen erneut verfehlt, wozu eine ganze Reihe von Faktoren wie etwa die Preisentwicklung in China und Währungsbelastungen beigetragen hätten, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei einer Erholung des Sektors seien andere deutsche Autowerte interessanter./mf/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-07-27/10:06

ISIN: DE0007100000