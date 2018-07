Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,85 Euro belassen. Die spanische Bank habe die Erwartungen in fast allen Belangen und Geschäftsregionen übertroffen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gebühren und Nettozinsüberschüss hätten sich besser entwickelt als gedacht./mis/men Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-07-27/10:18

ISIN: ES0113211835