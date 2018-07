Die Commerzbank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn sei etwas niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto Wachstum sei der IT-Leasinganbieter jedoch auf Kurs./edh/men

Datum der Analyse: 27.07.2018

ISIN DE000A161N30

AXC0100 2018-07-27/10:18