Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Qualität der Margen sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die höheren Investitionen dürften das Wachstum antreiben, was er positiv sehe. Zudem habe der Konzern erneut seine Umsatzprognose angehoben./she/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-07-27/10:36

ISIN: FR0000121972