Die Kursvervielfachung der Evotec-Aktie in den letzten Jahren hat das Papier für eine Vielzahl von Leerverkäufern interessant gemacht und in eine volatile Seitwärtslethargie versetzt. Vor kurzem ist der große Ausbruch geglückt - Evotec hat daraufhin in den Rallye-Modus geschalten. Doch die Leerverkäufer geben sich nicht geschlagen, wie der Intraday-Kursverlauf von gestern zeigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...