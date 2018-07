FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF hat sich das nötige Geld für die geplante Akquisition diverser Agrargeschäfte von Bayer bereits besorgt. "Die Finanzierung haben wir im Kasten zu ausgesprochen günstigen Kosten", sagte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die BASF SE legt insgesamt 7,6 Milliarden Euro für die Zukäufe auf den Tisch.

Der Konzern habe schon im vierten Quartal das günstige Umfeld genutzt, um Anleihen zu begeben und seine Liquiditätsposition auszuweiten. Ende Juni beliefen sich die Zahlungsmittel in der Bilanz auf rund 7,7 Milliarden Euro, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht. Diese Liquidität sei hauptsächlich für den Kaufpreis gebildet worden, sagte Engel. Ein Jahr zuvor standen am Ende der Kapitalflussrechnung nur 1,85 Milliarden Euro. "Die Finanzierungskosten liegen unter 1 Prozent", fügte er hinzu.

Solvay-Closing erst für 2019 erwartet

BASF übernimmt von Bayer das komplette Gemüsesaatgut, die Saatgutbehandlung, die Forschungsplattform für Hybrid-Weizen sowie die Digital-Farming-Plattform und damit Umsätze von rund 2 Milliarden Euro jährlich. Insgesamt 4.300 Mitarbeiter sowie etliche Produktionsstätten und verschiedene Forschungsstationen gehen damit an den Konzern aus Ludwigshafen über. Die Bayer AG muss sich von den Geschäften im Zuge ihrer Übernahme von Monsanto trennen.

BASF will zudem für 1,6 Milliarden Euro das Polyamid-Geschäft des belgischen Konkurrenten Solvay übernehmen, um das Angebot an technischen Kunststoffen auszuweiten. Diese Transaktion wird von der Europäischen Kommission vertieft geprüft. Der Abschluss jener dürfte sich deshalb in das kommende Jahr verschieben, sagte Konzernchef Martin Brudermüller in der Telefonkonferenz. Ursprünglich wollte BASF den Zukauf im dritten Quartal über die Bühne bringen. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die BASF gegenüber den Wettbewerbshütern Zugeständnisse machen müsse, um grünes Licht für die Übernahme zu erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/chg

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2018 04:41 ET (08:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.