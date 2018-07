Audi wird in den USA ab dem 17. September Vorbestellungen für sein erstes Elektro-Serienmodell e-tron entgegennehmen, also bereits ab dem Tag der offiziellen Weltpremiere in San Francisco. Die Reservierungsgebühr liegt bei 1.000 Dollar. Audi USA gibt bekannt, dass weitere Spezifikationen zum e-tron inklusive der Preisgestaltung ebenfalls am Tag der Präsentation vorgestellt werden. Gleichzeitig wird der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...