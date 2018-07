Die Bundesregierung will die Nutzung von Dienstwagen mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb steuerlich fördern, indem der geldwerte Vorteil bei der privaten Nutzung halbiert wird. Das Kabinett will die Neuregelung, die von vielen Experten als wirksamer Hebel schon lange gefordert wird, laut "Spiegel" am Mittwoch beschließen. spiegel.de

