CytoTools AG meldet erfolgreiche Freigabe der Studienmedikation in Europa und Start der Behandlung der ersten Patienten in der klinischen Studie zur Therapie des diabetischen Fußes DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG meldet erfolgreiche Freigabe der Studienmedikation in Europa und Start der Behandlung der ersten Patienten in der klinischen Studie zur Therapie des diabetischen Fußes 27.07.2018 / 11:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CytoTools AG meldet erfolgreiche Freigabe der Studienmedikation in Europa und Start der Behandlung der ersten Patienten in der klinischen Studie zur Therapie des diabetischen Fußes * Qualität der in Indien hergestellten Studienmedikamente durch unabhängiges deutsches Prüflabor bestätigt * Patienten-Rekrutierung läuft * Erste Ergebnisse im Rahmen einer Zwischenauswertung Anfang 2019 erwartet Darmstadt, den 27.07.2018: Nachdem ein unabhängiges deutsches Prüflabor die Qualität und Übereinstimmung mit den Spezifikationen der in Indien hergestellten Studienmedikamente bestätigt und zur Behandlung am Patienten freigegeben hat, wurde mit der Belieferung der Prüfzentren und Krankenhäuser begonnen. Dementgegen läuft die Auswahl geeigneter Patienten bereits seit einigen Wochen, so dass die Behandlung einer größeren Zahl an Patienten unmittelbar erfolgen kann. Insgesamt werden in dieser klinischen Studie europaweit 200 Patienten an renommierten Kliniken behandelt, um die optimale Dosis der Behandlung mit DermaPro(R) festzulegen und die Wirksamkeit nachzuweisen. Damit wird unter anderem den Forderungen der amerikanischen Behörden entsprochen, die diese Art der Untersuchung für eine Zulassung im amerikanischen Markt fordern. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden im Rahmen einer Zwischenauswertung für das vierte Quartal 2018 bzw. erste Quartal 2019 erwartet. Chronische und schlecht heilende Wunden an den Beinen und Füßen, wie sie insbesondere in Folge von Diabetes auftreten, stellen weltweit ein immer größeres, sehr ernst zu nehmendes medizinisches Problem dar. Untersuchungen der "International Diabetes Federation" zufolge hat die Gesamtanzahl an Diabetikern im Jahr 2016 weltweit die Marke von 420 Millionen überschritten. Allein in Deutschland leben weit über 5 Millionen Diabetiker. Bis zu 20 % aller Diabetiker entwickeln aufgrund von Durchblutungsstörungen und Gefäßverengungen einen diabetischen Fuß, der nicht selten zu Amputationen führt. In den vorangegangen Studien in Indien und Deutschland hat die Behandlung mit DermaPro(R) außerordentliche Erfolge verzeichnen können und stellt einen Durchbruch bei der Behandlung des diabetischen Fußes dar. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (59 %) und CytoPharma GmbH (47 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 27.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708573 27.07.2018

