Die PANTAFLIX AG und Warner Bros. Entertainment GmbH haben eine Vereinbarung über Content-Bereitstellung geschlossen

München, 27. Juli 2018. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) und Warner Bros. Entertainment GmbH haben heute eine Vereinbarung abgeschlossen, wonach die Filme der Warner Bros. Entertainment GmbH künftig über die Video on Demand-Plattform PANTAFLIX abrufbar sein werden. Bereits in den nächsten Wochen können PANTAFLIX-Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf das umfassende Filmangebot des Major Studios zugreifen.

Corporate Communications: Felicitas Onnen
Head of Communication
Tel.: +49 (0)89 2323 855 0
E-Mail: f.onnen@pantaflix.com

Investor Relations: Susan Hoffmeister
Tel.: +49 (0)89 89827227
E-Mail: sh@crossalliance.de

27.07.2018 CET/CEST

Unternehmen: PANTAFLIX AG
Holzstraße 30
80469 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2323 85 50
E-Mail: ir@pantaflix.com
Internet: www.pantaflixgroup.com
ISIN: DE000A12UPJ7
WKN: A12UPJ

