Die EZB wird ihren Leitzins über den Sommer 2019 hinaus bei null belassen - USA und EU nähern sich im Handelsstreit an. Diese Meldungen haben den DAX am Vortag über die wichtige 200-Tage-Linie verholfen. Heute sind sich der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt fort. DER AKTIONÄR schwimmt auf der Welle mit.

