Die Aktien von Nemetschek schwimmen am Freitag weiter auf ihrer Erfolgswelle. Von Anlegern gefeiert wurden die vorgelegten Resultate des Softwareunternehmens, das auf die Baubranche spezialisiert ist. Ein starkes zweites Quartal ließ die Papiere im TecDax in der Spitze um 12,5 Prozent nach oben schnellen auf einen neuen Rekord von 129 Euro.

Die Zahlen von Nemetschek waren am Vortag schon kurz vor Handelsschluss durchgesickert, eine deutliche Kursreaktion gab es aber erst am Freitagmorgen in den ersten Handelsminuten. Am Markt heimste Nemetschek für eine starke Wachstumsdynamik bei anhaltend hoher Profitabilität viel Lob ein. Analyst Robin Brass von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sprach in einer ersten Reaktion von "Vorzeigeresultaten". Nach einem schwächeren Jahresauftakt sorge ein starkes zweites Quartal dafür, dass die Prognose für das Gesamtjahr wieder in greifbare Nähe rücke.

Währungsbereinigt war der Konzernumsatz im zweiten Quartal um rund 21 Prozent gestiegen. Das Ergebnis je Aktie lag mehr als ein Drittel über dem Vorjahreswert. Analystin Victoria Kruchevska von der Commerzbank sprach daraufhin sowohl über als auch unter dem Strich von übertroffenen Erwartungen. Treiber dafür sei vor allem das Geschäftsfeld Bauen, das ihre optimistischsten Erwartungen noch übertroffen habe.

Dem Segment Planen attestierten die Experten ebenfalls ein starkes Ergebnis. "Der umsatzmäßig größte Geschäftsbereich kehrt zu alter Stärke zurück", sagte Hauck-Experte Brass. Er sieht in Nemetschek ein Unternehmen "höchster Qualität" und einen globalen Gewinner in einer schnell wachsenden Branche. Beim Kursziel reagierte er auf die jüngste Entwicklung, indem er es von 76 auf 115 Euro anhob. Damit bleibt er aber 10 Euro unter dem aktuellen Kurs - und einem Votum mit "Hold".

Die Anleger sind in diesem Jahr bereits gewöhnt, dass die Aktie von Nemetschek von einer Bestmarke zur nächsten eilt. Mit einem Anstieg um mehr als zwei Drittel gehören sie im bisherigen Jahresverlauf zu den drei besten Werten im TecDax, der zeitgleich etwa 17 Prozent zugelegt hat./tih/jkr/jha/

ISIN DE0006452907

