DGAP-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.07.2018 / 12:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Marcelino Nachname(n): Fernández Verdes 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name HOCHTIEF Aktiengesellschaft b) LEI 529900Y25S8NZIYTT924 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006070006 b) Art des Geschäfts Aktienverkauf: Die veräußerten Aktien waren in 2015 und 2016 als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive Compensation Plan)mit einer Sperrfrist von 2 Jahren zugeteilt worden, die - unabhängig vom Aktienkursniveau - nun abgelaufen ist. Die Transaktion ist über ein Gemeinschaftsdepot abgewickelt worden. c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 157,0000 EUR 282600,00 EUR 157,0000 EUR 227179,00 EUR 157,0000 EUR 166420,00 EUR 157,0000 EUR 147266,00 EUR 157,0000 EUR 113040,00 EUR 157,0000 EUR 109900,00 EUR 157,0000 EUR 106760,00 EUR 157,0000 EUR 80698,00 EUR 157,0000 EUR 78500,00 EUR 157,0000 EUR 76145,00 EUR 157,0000 EUR 73947,00 EUR 157,0000 EUR 58561,00 EUR 157,0000 EUR 52438,00 EUR 157,0000 EUR 52124,00 EUR 157,0000 EUR 42390,00 EUR 157,1000 EUR 36761,40 EUR 157,0000 EUR 34383,00 EUR 157,0000 EUR 33755,00 EUR 157,0000 EUR 33755,00 EUR 157,0000 EUR 32499,00 EUR 157,0000 EUR 22765,00 EUR 157,0000 EUR 21980,00 EUR 157,0000 EUR 19939,00 EUR 157,0000 EUR 17113,00 EUR 157,0000 EUR 15700,00 EUR 157,0000 EUR 12246,00 EUR 157,0000 EUR 10990,00 EUR 157,2000 EUR 9746,40 EUR 157,0000 EUR 7850,00 EUR 157,0000 EUR 7850,00 EUR 157,0000 EUR 7850,00 EUR 157,0000 EUR 7850,00 EUR 157,0000 EUR 7850,00 EUR 157,0000 EUR 6280,00 EUR 157,0000 EUR 3454,00 EUR 157,0000 EUR 3297,00 EUR 157,0000 EUR 2512,00 EUR 157,0000 EUR 1570,00 EUR 157,0000 EUR 1570,00 EUR 157,0000 EUR 1570,00 EUR 157,0000 EUR 1099,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 157,00 EUR 2030202,80 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-07-25; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 27.07.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft Opernplatz 2 45128 Essen Deutschland Internet: www.hochtief.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 43999 27.07.2018

