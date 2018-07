Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Anders als erwartet habe der Autobauer viele der Sondereffekte, die im zweiten Quartal belastet hätten, nicht klassifiziert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Kernmarke Mercedes zeichne sich ein schwieriges drittes Quartal ab. Das Lkw-Geschäft dürfte in der zweiten Jahreshälfte indes besser laufen./mis/men Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-07-27/12:32

ISIN: DE0007100000