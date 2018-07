Die US-Bank Citigroup hat Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 16,50 Euro erhöht. Der Mittelzufluss des Telekomkonzerns sei begrenzt und der Investitionsbedarf halte an, aber der regulatorische Hintergrund wirke unterstützend für die Aktie, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Heimatgeschäft sei vergleichsweise attraktiv, weshalb er seine Schätzungen dafür erhöht habe./tih/mis Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-07-27/12:35

ISIN: DE0005557508