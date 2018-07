Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Nach einem starken Jahresstart sei der Leasinganbieter auch im zweiten Quartal weiter gewachsen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten seine Erwartungen in vielen Belangen erfüllt und beim Überschuss wegen der Steuerentwicklung in Italien übertroffen./mis/men Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

