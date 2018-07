Die Deutsche Bank hat Evotec vor Zahlen auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem starken zweiten Quartal des Biotechnologiekonzerns, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aptuit-Übernahme sollte einen deutlichen Beitrag gelesitet gaben, zudem habe das Unternehmen von Meilensteinen profitiert. Der Experte rechnet mit einer Bestätigung der Jahresprognose. Wegen der erweiterten Allianz mit Sanofi dürften Evotec aber höherer Forschungsaufwendungen in Aussicht stellen./gl/tav Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2018-07-27/12:51

ISIN: DE0005664809