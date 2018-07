Autozulieferer Continental sucht nach Partnern für den möglichen Einstieg in die Produktion von Feststoffzellen ab etwa 2025. Der Konzern trägt sich bekanntlich mit dem Gedanken, künftig in die Batteriezellfertigung einzusteigen - allerdings nur im Bereich Feststoffzellen. Dabei wolle man nicht warten, bis diese neue Technologie verfügbar sei, sondern sie selbst voranbringen, so Conti-Chef Elmar Degenhart: ...

