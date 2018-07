Die Heizölpreise verabschieden sich etwas teurer in das Wochenende. Durchschnittlich 0,4 Cent in Deutschland und Österreich bzw. Rappen in der Schweiz zahlen Kunden heute pro Liter Heizöl mehr. Preisstützende Faktoren überwiegen derzeit und fordern eine Entscheidung: Warten oder Kaufen? Die Marktlage bleibt bullish, obwohl die Ölpreise am Freitagmorgen leicht nachgaben. Stützend wirken Saudi-Arabiens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...