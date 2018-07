Hawesko Holding AG übernimmt österreichischen Marktführer WEIN & CO DGAP-Ad-hoc: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Hawesko Holding AG übernimmt österreichischen Marktführer WEIN & CO 27.07.2018 / 14:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hawesko Holding AG übernimmt österreichischen Marktführer WEIN & CO Hamburg, 27. Juli 2018. Die Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme der WEIN & CO Handelsgesellschaft m.b.H., Vösendorf/Österreich, unterzeichnet. Mit diesem Schritt ergänzt die Hawesko-Gruppe ihre bereits seit 20 Jahren unter der Marke Wein Wolf bestehenden erfolgreichen Großhandelsaktivitäten in Österreich um ein Unternehmen im Endkundenbereich. WEIN & CO ist ein führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern in Österreich und erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 rund 43 Millionen Euro Umsatz. Damit passt das Unternehmen ideal in die Premium-Markengemeinschaft der Hawesko-Gruppe und wird als selbstständige Marke erhalten bleiben. Die Erstkonsolidierung von WEIN & CO wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2018 erfolgen. Der Hawesko-Vorstand geht von einmaligen, in der Planung für 2018 bislang noch nicht berücksichtigten Integrationskosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrags aus. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch relevante Aufsichtsbehörden sowie von weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird zu Beginn des vierten Quartals 2018 erwartet. # # # Herausgeber: Hawesko Holding AG Elbkaihaus Große Elbstraße 145d 22767 Hamburg Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Thomas Hutchinson Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com 27.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding AG Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708661 27.07.2018 CET/CEST

