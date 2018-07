Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Carrefour nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Mit einer Schwäche in Frankreich und einem robusten Ergebnis anderswo sei das erste Halbjahr gemischt verlaufen, schrieb Analyst Arnaud Joly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit gezielten Kostensenkungen mache der Handelskonzern aber einen Schritt in die richtige Richtung./tih/mis Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0133 2018-07-27/14:04

ISIN: FR0000120172