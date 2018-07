Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Carrefour nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,00 Euro belassen. Das erste Halbajhr sei zwar für den Einzelhandelskonzern besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwickklung des zweiten Quartals signalisiere allerdings Herausforderungen in vier der fünf größten Märkte des Unternehmens./mf/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120172