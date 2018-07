Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Der Nettogewinn im zweiten Quartal habe die Konsensschätzungen um sieben Prozent übertroffen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zugang zu Märkten mit hohem Wachstum wie Mexiko sei positiv, aber andererseits gebe es Risiken in der Türkei. Derzeit sei die Aktie passend bewertet./mf/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2018-07-27/14:12

ISIN: ES0113211835