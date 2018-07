Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Roadshow des Halbleiterkonzerns habe in alen Punkten überzeugt, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er derzeit noch ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent./edh/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0152 2018-07-27/14:19

ISIN: NL0000226223