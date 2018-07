Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Carrefour nach Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 16 auf 15 Euro gesenkt. Der Handelskonzern habe die Erwartungen erfüllt und die Geschäftsentwicklung lasse sich nun besser antizipieren, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstmals in einem Jahr habe sich das Management mit Blick auf die Markterwartungen zuversichtlich gezeigt. Im Frankreich-Geschäft gebe es aber weitere Herausforderungen./mis/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0162 2018-07-27/14:25

ISIN: FR0000120172