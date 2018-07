Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Roche nach den Quartalszahlen von 192 auf 205 Franken angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das erste Halbjahr sei stark verlaufen, so dass Schätzungen und Kursziel angehoben worden seien, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings steige die Konkurrenz durch biotechnologische Generika./mf/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0165 2018-07-27/14:25

ISIN: CH0012032048