Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carrefour nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. In diesem Zeitraum sei dem Handelskonzern der Einstieg in eine Phase der Umgestaltung gelungen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (ROI) habe die Konsensprognose um 12,6 Prozent übertroffen./bek/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0171 2018-07-27/14:31

ISIN: FR0000120172