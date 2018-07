DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.07.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: John Nachname(n): Thain 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche Bank AG b) LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005140008 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 10,5 EUR 11424 EUR 10,5 EUR 2362,5 EUR 10,502 EUR 8842,684 EUR 10,502 EUR 4946,442 EUR 10,502 EUR 4946,442 EUR 10,502 EUR 2509,978 EUR 10,505 EUR 45402,61 EUR 10,505 EUR 48711,685 EUR 10,506 EUR 37464,396 EUR 10,512 EUR 3195,648 EUR 10,512 EUR 3048,48 EUR 10,512 EUR 2932,848 EUR 10,512 EUR 2680,56 EUR 10,512 EUR 2670,048 EUR 10,512 EUR 10512 EUR 10,512 EUR 4394,016 EUR 10,512 EUR 1808,064 EUR 10,5 EUR 5187 EUR 10,5 EUR 11770,5 EUR 10,5 EUR 11770,5 EUR 10,5 EUR 2625 EUR 10,5 EUR 5229 EUR 10,502 EUR 17296,794 EUR 10,5 EUR 11802 EUR 10,5 EUR 11802 EUR 10,5 EUR 1270,5 EUR 10,508 EUR 14364,436 EUR 10,51 EUR 157,65 EUR 10,51 EUR 3783,6 EUR 10,51 EUR 5255 EUR 10,51 EUR 3636,46 EUR 10,512 EUR 19667,952 EUR 10,514 EUR 157,71 EUR 10,522 EUR 20033,888 EUR 10,526 EUR 6452,438 EUR 10,526 EUR 2610,448 EUR 10,526 EUR 7399,778 EUR 10,526 EUR 10526 EUR 10,526 EUR 11283,872 EUR 10,526 EUR 378,936 EUR 10,526 EUR 378,936 EUR 10,528 EUR 2410,912 EUR 10,523 EUR 17983,807 EUR 10,522 EUR 4850,642 EUR 10,522 EUR 8859,524 EUR 10,523 EUR 11648,961 EUR 10,522 EUR 8859,524 EUR 10,522 EUR 8859,524 EUR 10,522 EUR 2725,198 EUR 10,52 EUR 37924,6 EUR 10,528 EUR 35774,144 EUR 10,52 EUR 5354,68 EUR 10,52 EUR 29434,96 EUR 10,52 EUR 2956,12 EUR 10,512 EUR 5066,784 EUR 10,512 EUR 11783,952 EUR 10,512 EUR 18911,088 EUR 10,514 EUR 3070,088 EUR 10,514 EUR 2691,584 EUR 10,514 EUR 30290,834 EUR 10,524 EUR 5451,432 EUR 10,526 EUR 29493,852 EUR 10,516 EUR 13775,96 EUR 10,516 EUR 16646,828 EUR 10,512 EUR 4877,568 EUR 10,512 EUR 536,112 EUR 10,512 EUR 2091,888 EUR 10,512 EUR 9713,088 EUR 10,512 EUR 11804,976 EUR 10,512 EUR 9187,488 EUR 10,506 EUR 9718,05 EUR 10,506 EUR 5137,434 EUR 10,506 EUR 2059,176 EUR 10,506 EUR 11777,226 EUR 10,506 EUR 7553,814 EUR 10,492 EUR 5508,3 EUR 10,492 EUR 11803,5 EUR 10,492 EUR 11803,5 EUR 10,492 EUR 9705,1 EUR 10,508 EUR 2837,16 EUR 10,508 EUR 2616,492 EUR 10,508 EUR 31660,604 EUR 10,504 EUR 11428,352 EUR 10,504 EUR 2247,856 EUR 10,504 EUR 13676,208 EUR 10,504 EUR 7184,736 EUR 10,505 EUR 18257,69 EUR 10,505 EUR 483,23 EUR 10,496 EUR 5101,056 EUR 10,496 EUR 8575,232 EUR 10,5 EUR 14269,5 EUR 10,496 EUR 5888,256 EUR 10,502 EUR 3297,628 EUR 10,502 EUR 12360,854 EUR 10,5 EUR 9828 EUR 10,5 EUR 16831,5 EUR 10,496 EUR 22083,584 EUR 10,506 EUR 3876,714 EUR 10,506 EUR 10390,434 EUR 10,51 EUR 15449,7 EUR 10,512 EUR 21875,472 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 10,5102 EUR 1051015,2750 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-07-26; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 27.07.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Internet: www.db.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 43993 27.07.2018

