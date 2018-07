Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Telekom hat eine neue Fremdwährungsanleihe (ISIN XS1858998708/ WKN A2LQR8) in Norwegischen Kronen (NOK) begeben, so die Börse Stuttgart.Der Bond habe ein Emissionsvolumen von 750 Millionen NOK und sei ab einer Mindestsumme von 10.000 NOK, umgerechnet derzeit ca. 1.046 Euro, handelbar. Der Kupon betrage 2,300%, die Zinszahlungen würden jährlich erfolgen. Die Anleihe sei zum 23.07.2023 fällig. Das Papier sei seit dem 19. Juli an der Börse Stuttgart handelbar - in den ersten Tagen nach der Neuemission seien bereits mehr als 7 Millionen Euro umgesetzt worden. (27.07.2018/alc/n/a) ...

