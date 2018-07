Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uniper auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Ein zweites Gebot von Fortum für den Versorger sei unwahrscheinlich, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ungünstigen Marktbedingungen dürften sich in den Zahlen zum ersten Halbjahr widerspiegeln. Der Bewertungsaufschlag für die Aktie erscheine daher nicht gerechtfertigt./mf/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0194 2018-07-27/15:20

ISIN: DE000UNSE018