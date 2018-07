Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vivendi vor den am 30. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 26,00 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Grund sei vor allem sein gesenktes Kursziel für die Aktie der Telecom Italia, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der französische Medienkonzern ist Mehrheitsaktionär beim italienischen Telekommunikationsunternehmen. Mit Blick auf die Zahlen rechnet er für die Musiksparte UMG dank Streaming-Aktivitäten mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 8 Prozent./ck/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

