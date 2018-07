Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta023/27.07.2018/15:20) - 27.07.2018 - Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Lifespot Capital AG, die am heutigen Tage in München stattgefunden hat, wurde der Aufsichtsrat, der nach Rücktritten nur noch aus einem Mitglied bestand und somit nicht mehr beschlussfähig war, durch zwei neue Mitglieder ergänzt.



Auf Antrag eines Aktionärs wurden Herr Christian Damjakob und Herr Dr. Kai-Udo Hübner mit jeweils 100%iger Zustimmung in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Francesco Cannavo, der Non-Executive Director der Kernbeteiligung Lifespot Health Ltd mit Sitz in Melbourne, Australien ist, bleibt weiterhin Aufsichtsrat der Gesellschaft.



In der anschließenden konstituierenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Herrn Christian Damjakob zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herrn Dr. Kai-Udo Hübner zu seinem Stellvertreter gewählt.



Andreas Empl, Allein-Vorstand der Lifespot Capital AG, sagt dazu: "Der Aufsichtsrat ist für unser Unternehmen damit optimal besetzt. Dr. Kai-Udo Hübner als Arzt und erfolgreicher Unternehmer, Christian Damjakob, als Kapitalmarktanwalt und Geschäftsführer von Venture Capital Investoren und Francesco Cannavo als Finanzierungsspezialist für internationale Small Caps und Board-Member der Lifespot Health. Im Aufsichtsrat sind damit alle Kompetenzen versammelt, um unser Unternehmen erfolgreich nach vorne zu bringen."



Kontakt Lifespot Capital AG: Andreas Empl Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 D-80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 www.lifespotcapital.com ISIN: DE000A0DNBJ4 | WKN: A0DNBJ | Symbol: CDZ



Aussender: Lifespot Capital AG Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Empl Tel.: +49 89 244192-200 E-Mail: andreas.empl@mic-ag.eu Website: www.lifespotcapital.com



ISIN(s): DE000A0DNBJ4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1532697600093



