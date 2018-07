Das Analysehaus CFRA hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 115 Euro belassen. Er behalte seine Prognosen für 2018 und 2019 unverändert bei, sei aber der Meinung, dass die guten Erwartungen für das zweite Halbjahr nach dem jüngsten Kursanstieg schon weitgehend in der Aktie eingepreist seien, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sei die Aktie mittlerweile fair bewertet./tih/ck Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000235190