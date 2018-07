Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0492371004 Atlas Blockchain Group Inc. 27.07.2018 CA04920D1006 Atlas Blockchain Group Inc. 30.07.2018 Tausch 1:1

CA6525081023 Newstrike Brands Ltd. 27.07.2018 CA65250J1084 Newstrike Brands Ltd. 30.07.2018 Tausch 1:1

GG00BDG13K82 River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Ltd 27.07.2018 GG00BZ8VFG05 River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Ltd 30.07.2018 Tausch 100:89,4