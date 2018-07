UmweltBank Aktiengesellschaft: Gute Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung UmweltBank Aktiengesellschaft: Gute Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 27.07.2018 / 18:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die UmweltBank AG stellt für das erste Halbjahr 2018 eine positive Ertragsentwicklung fest. Nachdem der Vorstand in seinem Prognosebericht noch mit einem merklichen Rückgang des Jahresergebnisses vor Steuern gerechnet hatte, ist nunmehr eine Stabilisierung des Halbjahresergebnisses auf Vorjahresniveau festzustellen. Ursache dafür ist ein leicht gestiegenes Zinsergebnis, das zum Teil allerdings auf Sondereinflüssen beruht. Sollte sich die aktuelle Entwicklung verstetigen, könnte sie es eventuell erlauben, das Vorjahresergebnis in etwa zu halten. Voraussetzung dafür ist aber - neben einer nicht weiter rückläufigen Zinsmarge - eine fortgesetzte Kostendisziplin und eine stabile Risikosituation. Mitteilende Person: Jürgen Koppmann, Mitglied des Vorstands Kontakt: UmweltBank AG Thorsten Boiger, Leiter Vorstandsreferat Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 / 5308 - 1000 E-Mail: vorstand@umweltbank.de www.umweltbank.de 27.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911/5308-265 Fax: 0911/5308-269 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708863 27.07.2018 CET/CEST

