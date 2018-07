Halle (ots) - Gesundheitsminister Jens Spahn will nun endlich Nägel mit Köpfen machen und per Gesetz vorgeben, wie viel Personal eine Klinik mindestens für die Betreuung der Patienten beschäftigen muss. Sicher, eine über ein ganzes Jahr und alle Abteilungen gerechnete Quote ist nicht besonders treffsicher. Aber sie ist zumindest ein Anfang, um überhaupt einmal Transparenz in diesem Bereich zu schaffen. Denn so ist für die Patienten auf den ersten Blick sichtbar, ob ein Krankenhaus nicht eher ein Risiko für die eigene Gesundheit wird. Ganz abgesehen von zusätzlichen Sanktionen wird die Abstimmung mit den Füßen dafür sorgen, dass die betroffenen Krankenhäuser mehr Personal einstellen.



